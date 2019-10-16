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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Принятие судебной реформы. Возрастная дискриминация

      Выпуск новостей 66 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 16 октября по состоянию на 22:00 – Рада приняла очередную судебную реформу. На этот раз инициированную президентом Владимиром Зеленским. Проголосовали только "Слуги народа" и 17 внефракционных. Очень молод или наоборот – слишком опытный. Жертвами дискриминации по возрасту становятся из-за даты рождения, указанной в документах.

      Также в выпуске:

      Депутаты от президентской фракции "Слуга народа" один за одним оскорбляют журналистов.

      Эрдоган выдвинул условия прекращения военной операции.

      В Нидерландах семья девять лет жила в подвале, ожидая конца света.

      blog_ava
      Гончарук объяснил, почему скрывает информацию о своей научной степени
      16 октября
      1219
      Теги: Новости Украины Реформы Выпуск новостей
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