Итоговый выпуск новостей за 22:00: Принятие судебной реформы. Возрастная дискриминация

В итоговом выпуске новостей за 16 октября по состоянию на 22:00 – Рада приняла очередную судебную реформу. На этот раз инициированную президентом Владимиром Зеленским. Проголосовали только "Слуги народа" и 17 внефракционных. Очень молод или наоборот – слишком опытный. Жертвами дискриминации по возрасту становятся из-за даты рождения, указанной в документах.

Также в выпуске: Депутаты от президентской фракции "Слуга народа" один за одним оскорбляют журналистов. Эрдоган выдвинул условия прекращения военной операции. В Нидерландах семья девять лет жила в подвале, ожидая конца света.