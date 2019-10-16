Підсумковий випуск новин за 22:00: Ухвалення судової реформи. Вікова дискримінація
У підсумковому випуску новин за 16 жовтня станом на 22:00 – Рада ухвалила чергову судову реформу. Цього разу ініційовану президентом Володимиром Зеленським. Проголосували лише "Слуги народу" та 17 позафракційних. Замолодий або навпаки – занадто досвідчений. Жертвами дискримінації за віком стають через дату народження, яка зазначена в документах.
Також у випуску:
Депутати від президентської фракції "Слуга народу" один за одним ображають журналістів.
Ердоган висунув умови припинення військової операції.
У Нідерландах родина дев'ять років жила в підвалі, очікуючи кінця світу.
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