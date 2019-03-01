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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Система оценивания врачей. Монетизация субсидий

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 22:00 – в Украине заработала система оценки врачей, пока только в Киеве. Пользователи электронной системы Helsi смогут поставить оценку медику и написать собственный отзыв о нем. Также 1 марта в Украине стартовала монетизация субсидий. Те, кто ее оформил, получат наличные на оплату жилищно-коммунальных услуг.

      Экс-глава Украинской ассоциации студенческого самоуправления Александр Смирнов присвоил около двух миллионов гривен организации.

      На фронте ранили одного украинского военного, ежедневно российско-террористические войска используют запрещенное Минском вооружение.

      Единый кандидат от демократической оппозиции: Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Гриценко.

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      blog_ava
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      1 марта
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      Теги: Новости Украины Субсидии Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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