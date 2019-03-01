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      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Система оцінювання лікарів. Монетизація субсидій

      Випуск новин 69 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 1 березня станом на 22:00 – в Україні запрацювала система оцінювання лікарів, поки лише в Києві. Користувачі електронної системи Helsi зможуть поставити оцінку медику та написати особистий відгук про нього. Також 1 березня в Україні стартувала монетизація субсидій. Ті, хто її оформив, отримають готівку на оплату житлово-комунальних послуг.

      Екс-голова Української асоціації студентського самоврядування Олександр Смирнов привласнив приблизно два мільйони гривень організації.

      На фронті поранили одного українського військового, щоденно російсько-терористичні війська використовують заборонене Мінськом озброєння.

      Єдиний кандидат від демократичної опозиції: Садовий зняв свою кандидатуру з президентських виборів на користь Гриценка.

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      Теги: Новини України Випуск новин Субсидії
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 1 березня
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