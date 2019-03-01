Підсумковий випуск новин за 22:00: Система оцінювання лікарів. Монетизація субсидій

У підсумковому випуску новин за 1 березня станом на 22:00 – в Україні запрацювала система оцінювання лікарів, поки лише в Києві. Користувачі електронної системи Helsi зможуть поставити оцінку медику та написати особистий відгук про нього. Також 1 березня в Україні стартувала монетизація субсидій. Ті, хто її оформив, отримають готівку на оплату житлово-комунальних послуг.

Екс-голова Української асоціації студентського самоврядування Олександр Смирнов привласнив приблизно два мільйони гривень організації. На фронті поранили одного українського військового, щоденно російсько-терористичні війська використовують заборонене Мінськом озброєння. Єдиний кандидат від демократичної опозиції: Садовий зняв свою кандидатуру з президентських виборів на користь Гриценка. Скільки політики платять ботам за піар у мережі: деталі в цифрах.