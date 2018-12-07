Итоговый выпуск новостей за 22:00: Ситуация на фронте. Санкции против РФ

В итоговом выпуске за 7 декабря по состоянию на 22:00 – на Востоке Украины боевики пять раз открывали огонь по позициям украинских военных, к счастью, обошлось без потерь. Литва вводит санкции против России из-за агрессии в Керченском проливе.

Также в выпуске: Владельцы "евроблях" оставляют свои авто на контрольно-пропускных пунктах. Медики требовали взятки от участника АТО. Украинских консулов допустили к пленным украинским морякам. В партии Ангелы Меркель ищут ей замену.