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      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
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      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Ситуация на фронте. Санкции против РФ

      Выпуск новостей 28 Читати новину українською

      В итоговом выпуске за 7 декабря по состоянию на 22:00 – на Востоке Украины боевики пять раз открывали огонь по позициям украинских военных, к счастью, обошлось без потерь. Литва вводит санкции против России из-за агрессии в Керченском проливе.

      Также в выпуске:

      Владельцы "евроблях" оставляют свои авто на контрольно-пропускных пунктах.

      Медики требовали взятки от участника АТО.

      Украинских консулов допустили к пленным украинским морякам.

      В партии Ангелы Меркель ищут ей замену.

      Теги: Санкции Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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