Підсумковий випуск новин за 22:00: Ситуація на фронті. Санкції проти РФ

У підсумковому випуску за 7 грудня станом на 22:00 – на Сході України бойовики п'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, на щастя, обійшлося без втрат. Литва запроваджує санкції проти Росії через агресію у Керченській протоці.

Також у випуску: Власники "євроблях" залишають свої авто на контрольно-пропускних пунктах. Медики вимагали хабара від учасника АТО. Українських консулів допустили до полонених українських моряків. У партії Ангели Меркель шукають їй заміну.