Підсумковий випуск новин за 22:00: Ситуація на фронті. Санкції проти РФ
У підсумковому випуску за 7 грудня станом на 22:00 – на Сході України бойовики п'ять разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, на щастя, обійшлося без втрат. Литва запроваджує санкції проти Росії через агресію у Керченській протоці.
Також у випуску:
Власники "євроблях" залишають свої авто на контрольно-пропускних пунктах.
Медики вимагали хабара від учасника АТО.
Українських консулів допустили до полонених українських моряків.
У партії Ангели Меркель шукають їй заміну.
Джерело: 24 канал
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