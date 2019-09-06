Итоговый выпуск новостей за 22:00: Ситуация на фронте. Заседания комитетов
В итоговом выпуске новостей за 6 сентября по состоянию на 22:00 – неспокойная ситуация на фронте, российские наемники все чаще бьют из запрещенного вооружения. Уже сегодня в районе Лебединского и Гранитного били из ствольной артиллерии. Правоохранительный и антикоррупционный комитеты Рады согласовали законопроекты об импичменте, об Антикорсуде и об отмене поправок Лозового.
Также в выпуске:
Генпрокуратура закрыла дело против Кузьмина.
Вилкулу и Колесникову объявили подозрения.
В киевском троллейбусе произошла стрельба.
Источник: 24 канал
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