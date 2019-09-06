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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Ситуация на фронте. Заседания комитетов

      Выпуск новостей 39 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 6 сентября по состоянию на 22:00 – неспокойная ситуация на фронте, российские наемники все чаще бьют из запрещенного вооружения. Уже сегодня в районе Лебединского и Гранитного били из ствольной артиллерии. Правоохранительный и антикоррупционный комитеты Рады согласовали законопроекты об импичменте, об Антикорсуде и об отмене поправок Лозового.

      Также в выпуске:

      Генпрокуратура закрыла дело против Кузьмина.

      Вилкулу и Колесникову объявили подозрения.

      В киевском троллейбусе произошла стрельба.

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      6 сентября
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Законодательство Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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