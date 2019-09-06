Підсумковий випуск новин за 22:00: Ситуація на фронті. Засідання комітетів

У підсумковому випуску новин за 6 вересня станом на 22:00 – yеспокійна ситуація на фронті, російські найманці все частіше б'ють із забороненого озброєння. Вже сьогодні в районі Лебединського та Гранітного гатили зі ствольної артилерії. Правоохоронний та антикорупційний комітети Ради погодили законопроєкти про імпічмент, про Антикорсуд та про скасування поправок Лозового.

Також у випуску: Генпрокуратура закрила справу проти Кузьміна. Вілкулу та Колеснікову оголосили підозри. У київському тролейбусі сталася стрілянина.

Джерело: 24 канал