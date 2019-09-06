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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Ситуація на фронті. Засідання комітетів

      Випуск новин 102 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 6 вересня станом на 22:00 – yеспокійна ситуація на фронті, російські найманці все частіше б'ють із забороненого озброєння. Вже сьогодні в районі Лебединського та Гранітного гатили зі ствольної артилерії. Правоохоронний та антикорупційний комітети Ради погодили законопроєкти про імпічмент, про Антикорсуд та про скасування поправок Лозового.

      Також у випуску:

      Генпрокуратура закрила справу проти Кузьміна.

      Вілкулу та Колеснікову оголосили підозри.

      У київському тролейбусі сталася стрілянина.

      blog_ava
      Україна може зробити сильний хід, – експерт про обмін полоненими
      6 вересня
      2577
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Випуск новин Законодавство
      Джерело: 24 канал
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