Итоговый выпуск новостей за 22:00: Скандал с участием Яременко. Толкотня в Раде

В итоговом выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 22:00 – нардеп из "Слуги народа" стал фигурантом скандала. Журналисты сняли, как он в парламенте на рабочем месте договаривается об интимных отношениях за деньги. В Раде произошла первая потасовка. Столкновение возникло между депутатами от "Слуги народа" и "Оппозиционный платформы – За жизнь".

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