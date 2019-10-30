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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Скандал с участием Яременко. Толкотня в Раде

      Выпуск новостей 35 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 22:00 – нардеп из "Слуги народа" стал фигурантом скандала. Журналисты сняли, как он в парламенте на рабочем месте договаривается об интимных отношениях за деньги. В Раде произошла первая потасовка. Столкновение возникло между депутатами от "Слуги народа" и "Оппозиционный платформы – За жизнь".

      Также в выпуске:

      Первый шаг к снятию неприкосновенности. Регламентный комитет Рады таки рекомендовал рассмотреть снятие депутатской неприкосновенности с Ярослава Дубневича.

      В Украине вспышка гепатита А. В Чернигове с этим вирусом слегли сразу 20 школьников. Они сейчас в больнице.

      Национальная трагедия в Австралии. Неподалеку от Сиднея в лесном пожаре заживо сгорели сотни коал. Огонь уничтожил две тысячи гектаров кустарника, где как раз массово размножаются медвежата.

      Дания с третьей попытки утвердила строительство "Северного потока-2" на территории морского пространства своей страны. Это был последний барьер на пути россиян, который не давал реализовать проект газопровода в обход Украины.

      blog_ava
      Что делать, когда скучно: интересные идеи
      30 октября
      5109
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Богдан Яременко Выпуск новостей
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