Підсумковий випуск новин за 22:00: Скандал за участю Яременка. Штовханина у Раді

У підсумковому випуску новин за 30 жовтня станом на 22:00 – нардеп зі "Слуги народу" став фігурантом скандалу. Журналісти зняли, як він в парламенті на робочому місці домовляється про інтимні стосунки за гроші. У Раді відбулася перша штовханина. Сутичка виникла між депутатами від "Слуги народу" та "Опозиційної платформи – За життя".

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