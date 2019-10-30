23:39
30 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ворожки піднімають економіку РФ. Прикладне православ'я
      Вєсті Кремля
      22:05, сьогодні
      Вєсті.UA: Гончарук не дружить з цифрами. "Полуничка" у Раді
      Вєсті.UA
      18:53, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Скандал за участю Яременка. Штовханина у Раді

      Випуск новин 135 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 30 жовтня станом на 22:00 – нардеп зі "Слуги народу" став фігурантом скандалу. Журналісти зняли, як він в парламенті на робочому місці домовляється про інтимні стосунки за гроші. У Раді відбулася перша штовханина. Сутичка виникла між депутатами від "Слуги народу" та "Опозиційної платформи – За життя".

      Також у випуску:

      Перший крок до зняття недоторканості. Регламентний комітет Ради таки рекомендував розглянути зняття депутатської недоторканості з Ярослава Дубневича.

      В Україні спалах гепатиту А. У Чернігові із цим вірусом злягли одразу 20 школярів. Вони зараз у лікарні.

      Національна трагедія в Австралії. Неподалік від Сіднея у лісовій пожежі заживо згоріло сотні коал. Вогонь знищив дві тисячі гектарів чагарнику, де якраз масово розмножуються ведмежата.

      Данія з третьої спроби затвердила будівництво "Північного потоку-2" на території морського простору своєї країни. Це був останній бар'єр на шляху росіян, що не давав реалізувати проєкт газопроводу в обхід України.

      blog_ava
      У штабі розповіли, чому ввели "жовтий" режим на Донбасі
      сьогодні
      12475
      Теги: Новини України Випуск новин Верховна Рада Богдан Яременко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 30 жовтня: "жовтий" режим в ООС, інтимний скандал з Яременком і перемога "Динамо"
      сьогодні , 22:29 Головні новини 30 жовтня: "жовтий" режим в ООС, інтимний скандал з Яременком і перемога "Динамо"
      Лія Бонавська 605
      "Динамо" у матчі з двома вилученнями перемогло "Шахтар" у додатковий час: відео
      сьогодні , 22:05 "Динамо" у матчі з двома вилученнями перемогло "Шахтар" у додатковий час: відео
      Михайло Гема 1937
      Як економити електроенергію: 11 правил для техніки
      сьогодні , 22:03 Як економити електроенергію: 11 правил для техніки
      Яніна Ткачук 12693
      Українські політики у Геловін: страхітливі фото
      сьогодні , 21:49 Українські політики у Геловін: страхітливі фото
      Ірина Кошанська 420
      Стратегія реінтеграції: як у Зеленського збираються повертати окупований Донбас
      сьогодні , 21:01 Стратегія реінтеграції: як у Зеленського збираються повертати окупований Донбас
      Світлана Попова 1591
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук