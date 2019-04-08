Итоговый выпуск новостей за 22:00: Скандал в парламенте. Портрет избирателей
В итоговом выпуске новостей за 8 апреля по состоянию на 22:00 – депутаты во время согласительного совета парламента поссорились. Каждый агитировал за своего кандидата, однако есть и те, кто воздержались от выражения привязанности. Социологи презентовали портрет избирателей, которые голосовали за Зеленского и Порошенко.
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Источник: 24 канал
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