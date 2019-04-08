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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Скандал в парламенте. Портрет избирателей

      Выпуск новостей 67 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 8 апреля по состоянию на 22:00 – депутаты во время согласительного совета парламента поссорились. Каждый агитировал за своего кандидата, однако есть и те, кто воздержались от выражения привязанности. Социологи презентовали портрет избирателей, которые голосовали за Зеленского и Порошенко.

      Также в выпуске:

      Как сменить место регистрации для голосования во втором туре.

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      На Кировоградщине от осложнений гриппа умерли двое людей.

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      blog_ava
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      8 апреля
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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Новости Украины Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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