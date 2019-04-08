Підсумковий випуск новин за 22:00: Скандал у парламенті. Портрет виборців
У підсумковому випуску новин за 8 квітня станом на 22:00 – депутати під час погоджувальної ради парламенту посварилися. Кожен агітував за свого кандидата, проте є й ті, що утрималися від вираження прихильності. Соціологи презентували портрет виборців, які голосували за Зеленського та Порошенка.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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