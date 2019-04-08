Підсумковий випуск новин за 22:00: Скандал у парламенті. Портрет виборців

У підсумковому випуску новин за 8 квітня станом на 22:00 – депутати під час погоджувальної ради парламенту посварилися. Кожен агітував за свого кандидата, проте є й ті, що утрималися від вираження прихильності. Соціологи презентували портрет виборців, які голосували за Зеленського та Порошенка.

Також у випуску: Як змінити місце реєстрації для голосування у другому турі. Внаслідок ворожих обстрілів на фронті загинув український захисник. На Кіровоградщині від ускладнень від грипу померли двоє людей. Британія може залишитися у складі ЄС.

Джерело: 24 канал