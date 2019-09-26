Итоговый выпуск новостей за 22:00: Скандальный разговор президентов. Распределение Нацгвардии

В итоговом выпуске новостей за 26 сентября по состоянию на 22:00 – в США обнародовали жалобу разведчика, с чьей подачи стало известно о телефонном разговоре, в котором Трамп якобы побуждает Зеленского возобновить дело против сына Байдена. В ОП говорят, что распределят Нацгвардию между главой МВД, президентом и министром обороны. Законопроект должны рассматривать депутаты на следующей неделе.

Также в выпуске: "112" каналу, который принадлежит окружению Медведчука, не продлили цифровые лицензии на вещание. Во Франция ушел из жизни экс-президент Жак Ширак. Боевики 7 раз нарушили режим тишины за сутки. Во Львове строительный кран упал на супермаркет, есть пострадавшие.

Источник: 24 канал