Підсумковий випуск новин за 22:00: Скандальна розмова президентів. Розподілення Нацгвардії

У підсумковому випуску новин за 26 вересня станом на 22:00 – у США оприлюднили скаргу розвідника, з чийого подання стало відомо про телефонну розмову, у якій Трамп нібито спонукає Зеленського відновити справу проти сина Байдена. В ОП кажуть, що розподілять Нацгвардію між очільником МВС, президентом та Міністром оборони. Законопроєкт мають розглядати депутати наступного тижня.

Також у випуску: "112" каналу, який належить оточенню Медведчука, не продовжили цифрові ліцензії на мовлення. У Франція пішов з життя експрезидент Жак Ширак. Бойовики 7 разів порушили режим тиші за добу. У Львові будівельний кран упав на супермаркет, є постраждалі.

Джерело: 24 канал