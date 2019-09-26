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      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США 112 КАНАЛ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
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      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США 112 КАНАЛ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Скандальна розмова президентів. Розподілення Нацгвардії

      Випуск новин 48 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 26 вересня станом на 22:00 – у США оприлюднили скаргу розвідника, з чийого подання стало відомо про телефонну розмову, у якій Трамп нібито спонукає Зеленського відновити справу проти сина Байдена. В ОП кажуть, що розподілять Нацгвардію між очільником МВС, президентом та Міністром оборони. Законопроєкт мають розглядати депутати наступного тижня.

      Також у випуску:

      "112" каналу, який належить оточенню Медведчука, не продовжили цифрові ліцензії на мовлення.

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      Теги: Телефонна розмова Зеленського і Трампа Новини України Дональд Трамп Володимир Зеленський Нацгвардія Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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