Підсумковий випуск новин за 22:00: Скандальна розмова президентів. Розподілення Нацгвардії
У підсумковому випуску новин за 26 вересня станом на 22:00 – у США оприлюднили скаргу розвідника, з чийого подання стало відомо про телефонну розмову, у якій Трамп нібито спонукає Зеленського відновити справу проти сина Байдена. В ОП кажуть, що розподілять Нацгвардію між очільником МВС, президентом та Міністром оборони. Законопроєкт мають розглядати депутати наступного тижня.
Також у випуску:
"112" каналу, який належить оточенню Медведчука, не продовжили цифрові ліцензії на мовлення.
У Франція пішов з життя експрезидент Жак Ширак.
Бойовики 7 разів порушили режим тиші за добу.
У Львові будівельний кран упав на супермаркет, є постраждалі.
Джерело: 24 канал
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