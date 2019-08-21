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      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: СМИ РФ о пленниках. Возвращение политзаключенного Терновского

      Выпуск новостей 127 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 22:00 – российские СМИ активно пишут, что Украине могут отдать пятерых пленников: Станислава Клиха, Николая Карпюка, Александра Кольченко, Владимира Балуха и Романа Сущенко. В Украину вернулся ранее незаконно осужденный в России Роман Терновский.

      Также в выпуске:

      22 августа состоится репетиция Ходы достоинства. Ее в 18:00 будут транслировать 24 канал на YouTube.

      Власть снова "искусилась" на 112 канал. По информации украинских журналистов, глава президентского офиса Андрей Богдан инициировал уголовное дело против приближенных к Виктору Медведчуку владельцев канала.

      Почти все партии отказались от кресла заместителя председателя Верховной Рады кроме пророссийской "Оппозиционной платформы – "За жизнь".

      blog_ava
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      сегодня
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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Выпуск новостей Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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