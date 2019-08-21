Итоговый выпуск новостей за 22:00: СМИ РФ о пленниках. Возвращение политзаключенного Терновского

В итоговом выпуске новостей за 21 августа по состоянию на 22:00 – российские СМИ активно пишут, что Украине могут отдать пятерых пленников: Станислава Клиха, Николая Карпюка, Александра Кольченко, Владимира Балуха и Романа Сущенко. В Украину вернулся ранее незаконно осужденный в России Роман Терновский.

Также в выпуске: 22 августа состоится репетиция Ходы достоинства. Ее в 18:00 будут транслировать 24 канал на YouTube. Власть снова "искусилась" на 112 канал. По информации украинских журналистов, глава президентского офиса Андрей Богдан инициировал уголовное дело против приближенных к Виктору Медведчуку владельцев канала. Почти все партии отказались от кресла заместителя председателя Верховной Рады кроме пророссийской "Оппозиционной платформы – "За жизнь".

Источник: 24 канал