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      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: ЗМІ РФ про бранців. Повернення політв'язня Терновського

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 21 серпня станом на 22:00 – російські ЗМІ активно пишуть, що Україні можуть віддати п'ятьох бранців: Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Олександра Кольченка, Володимира Балуха та Романа Сущенка. В Україну повернувся раніше незаконно засуджений у Росії Роман Терновський.

      Також у випуску:

      22 серпня відбудеться репетиція Ходи гідності. Її о 18:00 транслюватиме 24 канал в YouTube.

      Влада знову "спокусилась"на 112 канал. За інформацією українських журналістів, голова президентського офісу Андрій Богдан ініціював кримінальну справу проти наближених до Віктора Медведчука власників каналу.

      Майже всі партії відмовилися від крісла заступника голови Верховної Ради крім проросійської "Опозиційної платформи – "За життя".

       

       

       

      blog_ava
      В Росії прокоментували чутки про звільнення полонених українців
      сьогодні
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      Теги: Новини України Випуск новин Українці в полоні РФ Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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