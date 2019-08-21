Підсумковий випуск новин за 22:00: ЗМІ РФ про бранців. Повернення політв'язня Терновського

У підсумковому випуску новин за 21 серпня станом на 22:00 – російські ЗМІ активно пишуть, що Україні можуть віддати п'ятьох бранців: Станіслава Клиха, Миколу Карпюка, Олександра Кольченка, Володимира Балуха та Романа Сущенка. В Україну повернувся раніше незаконно засуджений у Росії Роман Терновський.

Також у випуску: 22 серпня відбудеться репетиція Ходи гідності. Її о 18:00 транслюватиме 24 канал в YouTube. Влада знову "спокусилась"на 112 канал. За інформацією українських журналістів, голова президентського офісу Андрій Богдан ініціював кримінальну справу проти наближених до Віктора Медведчука власників каналу. Майже всі партії відмовилися від крісла заступника голови Верховної Ради крім проросійської "Опозиційної платформи – "За життя".

Джерело: 24 канал