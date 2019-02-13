Итоговый выпуск новостей за 22:00: Судебное заседание по Мангерe. Частичное разблокирование МЗ
В итоговом выпуске новостей за 13 февраля по состоянию на 22:00 – в Киеве снова выбирали меру пресечения Владиславу Мангеру: как проходило судебное заседание. Правительство частично разблокировало работу МЗ: Супрун позволили утвердить распределение лекарств в регионы и выполнить другие неотложные функции.
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Источник: 24 канал
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