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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Судебное заседание по Мангерe. Частичное разблокирование МЗ

      Выпуск новостей 25 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 13 февраля по состоянию на 22:00 – в Киеве снова выбирали меру пресечения Владиславу Мангеру: как проходило судебное заседание. Правительство частично разблокировало работу МЗ: Супрун позволили утвердить распределение лекарств в регионы и выполнить другие неотложные функции.

      Также в выпуске:

      Судья Каркашьян уже третьи сутки думает, может или нет Ульяна Супрун выполнять обязанности руководителя МЗ.

      Запретить сериал "Слуга народа" стремятся в АП, так считает журналист Дубинский.

      В центре Львова взорвался канализационный колодец.

      blog_ava
      Дело Ульяны Супрун: радикал Мосийчук пообещал поджечь себя заживо
      13 февраля
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      Теги: Ульяна Супрун Министерство здравоохранения Украины Владислав Мангер Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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