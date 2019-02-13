Підсумковий випуск новин за 22:00: Судове засідання щодо Мангера. Часткове розблокування МОЗ

У підсумковому випуску новин за 13 лютого станом на 22:00 – у Києві знову обирали запобіжний захід Владиславу Мангеру: як відбувалося судове засідання. Уряд частково розблокував роботу МОЗ: Супрун дозволили затвердити розподіл ліків у регіони та виконати інші нагальні функції.

Також у випуску: Суддя Каркашьян вже третю добу думає, може чи ні Уляна Супрун виконувати обов'язки керівника МОЗ. Заборонити серіал "Слуга народу" прагнуть в АП, так вважає журналіст Дубинський. У центрі Львова вибухнув каналізаційний колодязь.