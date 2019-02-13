Підсумковий випуск новин за 22:00: Судове засідання щодо Мангера. Часткове розблокування МОЗ
У підсумковому випуску новин за 13 лютого станом на 22:00 – у Києві знову обирали запобіжний захід Владиславу Мангеру: як відбувалося судове засідання. Уряд частково розблокував роботу МОЗ: Супрун дозволили затвердити розподіл ліків у регіони та виконати інші нагальні функції.
Також у випуску:
Суддя Каркашьян вже третю добу думає, може чи ні Уляна Супрун виконувати обов'язки керівника МОЗ.
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Джерело: 24 канал
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