Итоговый выпуск новостей за 22:00: Теракт в Страсбурге. Арест экс-юриста Трампа
В итоговом выпуске новостей за 12 декабря по состоянию на 22:00 – 11 января в Страсбурге неизвестный ворвался в толпу людей на рождественской ярмарке и убил трех человек. К поиску преступника задействовано 400 правоохранителей. Экс-юрист Дональда Трампа Майл Коэн стал четвертым осужденным в рамках расследования специального прокурора Роберта Мюллера по делу о связи штаба Трампа с Россией.
Также в выпуске:
Как Президент Украины Петр Порошенко воюет за Кабинет Министров.
В Страсбурге вручили премию имени Сахарова для Олега Сенцова: от имени режиссера в мероприятии участвовала его сестра.
Столицу Украины засыпает снегом.
Источник: 24 канал
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