Итоговый выпуск новостей за 22:00: Теракт в Страсбурге. Арест экс-юриста Трампа

В итоговом выпуске новостей за 12 декабря по состоянию на 22:00 – 11 января в Страсбурге неизвестный ворвался в толпу людей на рождественской ярмарке и убил трех человек. К поиску преступника задействовано 400 правоохранителей. Экс-юрист Дональда Трампа Майл Коэн стал четвертым осужденным в рамках расследования специального прокурора Роберта Мюллера по делу о связи штаба Трампа с Россией.

Также в выпуске: Как Президент Украины Петр Порошенко воюет за Кабинет Министров. В Страсбурге вручили премию имени Сахарова для Олега Сенцова: от имени режиссера в мероприятии участвовала его сестра. Столицу Украины засыпает снегом.