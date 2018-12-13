11:57
13 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: будущее российских ГРУшников. Исследование дыры в "Союзе"
      Вєсті Кремля
      23:18, 12 декабря
      Вести.UA Фокус-покус Насирова. Провал контрразведчика Семочко
      Вєсті.UA
      20:48, 12 декабря
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, 12 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Теракт в Страсбурге. Арест экс-юриста Трампа

      Выпуск новостей 79 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 12 декабря по состоянию на 22:00 – 11 января в Страсбурге неизвестный ворвался в толпу людей на рождественской ярмарке и убил трех человек. К поиску преступника задействовано 400 правоохранителей. Экс-юрист Дональда Трампа Майл Коэн стал четвертым осужденным в рамках расследования специального прокурора Роберта Мюллера по делу о связи штаба Трампа с Россией.

      Также в выпуске:

      Как Президент Украины Петр Порошенко воюет за Кабинет Министров.

      В Страсбурге вручили премию имени Сахарова для Олега Сенцова: от имени режиссера в мероприятии участвовала его сестра.

      Столицу Украины засыпает снегом.

      Теги: Выпуск новостей Теракт Новости Франции Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      В шаге от исторического достижения: анонс матча "Динамо" – "Яблонец" в Лиге Европы
      сегодня , 09:18 В шаге от исторического достижения: анонс матча "Динамо" – "Яблонец" в Лиге Европы
      Ігор Саджениця 212
      Победы-2018: о главных достижениях Украины в уходящем году
      сегодня , 09:02 Победы-2018: о главных достижениях Украины в уходящем году
      Інна Жолобович 469
      Завдяки чому Ахметов став удвічі багатшим?
      сегодня , 08:40 Завдяки чому Ахметов став удвічі багатшим?
      Артем Овдієнко 1090
      Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      12 декабря , 23:00 Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      Іван Яковина 262
      Президентом Украины может стать "темная лошадка"
      12 декабря , 21:26 Президентом Украины может стать "темная лошадка"
      Наталя Ромашова 1907
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября , 13:30
      Выпуск новостей 23 апреля по состоянию на 22:00
       23 апреля 2016 , 23:15
      Итоговый выпуск новостей 30 мая по состоянию на 21:00
       30 мая 2016 , 22:21
      Выпуск новостей за 9:00: Столкновение поездов в Турции. Позиция депутатов ЕС о Северном потоке
       сегодня , 10:24
      Выпуск новостей за 10:00: Восстановление движения на въездах в Киев. Сутки на фронте
       сегодня , 11:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук