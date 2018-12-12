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      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
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      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Теракт у Страсбурзі. Арешт екс-юриста Трампа

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 12 грудня станом на 22:00 – 11 грудня у Страсбурзі невідомий увірвався в натовп людей на різдвяному ярмарку та убив трьох людей. До пошуку злочинця задіяно 400 правоохоронців. Екс-юрист Дональда Трампа Майл Коен став четвертим засудженим в рамках розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера у справі про зв’язок штабу Трампа з Росією.

      Також у випуску: 

      Як Президент України Петро Порошенко воює за Кабінет Міністрів.

      У Страсбурзі вручили премію імені Сахарова для Олега Сенцова: від імені режисера у заході брала участь його сестра.

      Столицю України засипає снігом.

      Теги: Випуск новин Дональд Трамп Новини Франції Теракт
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 12 грудня
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