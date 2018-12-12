Підсумковий випуск новин за 22:00: Теракт у Страсбурзі. Арешт екс-юриста Трампа
У підсумковому випуску новин за 12 грудня станом на 22:00 – 11 грудня у Страсбурзі невідомий увірвався в натовп людей на різдвяному ярмарку та убив трьох людей. До пошуку злочинця задіяно 400 правоохоронців. Екс-юрист Дональда Трампа Майл Коен став четвертим засудженим в рамках розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера у справі про зв’язок штабу Трампа з Росією.
Також у випуску:
Як Президент України Петро Порошенко воює за Кабінет Міністрів.
У Страсбурзі вручили премію імені Сахарова для Олега Сенцова: від імені режисера у заході брала участь його сестра.
Столицю України засипає снігом.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Не єдиним театром на Подолі: які 7 українських проектів позмагаються за архітектурну премію ЄСсьогодні , 10:03
-
Перемоги-2018: про головні досягнення України в році, що минаєсьогодні , 09:02
-
Головні новини 12 грудня: Сенцова нагородили премією Сахарова і скандал із екс-поліцейськимсьогодні , 08:05
Коментарі