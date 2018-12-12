Підсумковий випуск новин за 22:00: Теракт у Страсбурзі. Арешт екс-юриста Трампа

У підсумковому випуску новин за 12 грудня станом на 22:00 – 11 грудня у Страсбурзі невідомий увірвався в натовп людей на різдвяному ярмарку та убив трьох людей. До пошуку злочинця задіяно 400 правоохоронців. Екс-юрист Дональда Трампа Майл Коен став четвертим засудженим в рамках розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера у справі про зв’язок штабу Трампа з Росією.

Також у випуску: Як Президент України Петро Порошенко воює за Кабінет Міністрів. У Страсбурзі вручили премію імені Сахарова для Олега Сенцова: від імені режисера у заході брала участь його сестра. Столицю України засипає снігом.