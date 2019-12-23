Итоговый выпуск новостей за 22:00: Транспортный коллапс на границе. Венецию затопило

В итоговом выпуске новостей по состоянию на 22:00 – Сотни грузовиков уже несколько суток стоят на украино-польских пунктах пропуска. Пограничники объясняют такие очереди предновогодним периодом. Уровень воды в Венеции достиг отметки почти полтора метра. Причиной этого называют колебания приливов и отливов в Адриатическом море.

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