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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Транспортный коллапс на границе. Венецию затопило

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей по состоянию на 22:00 – Сотни грузовиков уже несколько суток стоят на украино-польских пунктах пропуска. Пограничники объясняют такие очереди предновогодним периодом. Уровень воды в Венеции достиг отметки почти полтора метра. Причиной этого называют колебания приливов и отливов в Адриатическом море.

      Также в выпуске:

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      В Гидропарке в Киеве застрелили мужчину. В полиции сообщили, что открыли производство по статье "умышленное убийство".

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      23 декабря
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      Теги: Новости Украины Новости Польши Государственная таможенная служба Транспорт Выпуск новостей
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