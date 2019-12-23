Підсумковий випуск новин за 22:00: Транспортний колапс на кордоні. Венецію затопило

У підсумковому випуску новин станом на 22:00 – Сотні вантажівок вже кілька діб стоять на українсько-польських пунктах пропуску. Прикордонники пояснюють такі черги передноворічним періодом. Рівень води у Венеції сягнув позначки майже півтора метри. Причиною цього називають коливання припливів та відпливів в Адріатичному морі.

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