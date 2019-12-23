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      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС
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      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Транспортний колапс на кордоні. Венецію затопило

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин станом на 22:00 – Сотні вантажівок вже кілька діб стоять на українсько-польських пунктах пропуску. Прикордонники пояснюють такі черги передноворічним періодом. Рівень води у Венеції сягнув позначки майже півтора метри. Причиною цього називають коливання припливів та відпливів в Адріатичному морі.

      Також у випуску:

      Апеляційний суд Києва залишив під вартою підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненка. 

      Українці самі обиратимуть модель договорів з надання комунальних послуг.

      Кабмін призначив нового очільника Українського інституту національної пам'яті. Ним став доцент НПУ імені М. Драгоманова Антон Дробович.

      У гідропарку в Києві застрелили чоловіка. В поліції повідомили, що відкрили провадження за статтею "умисне вбивство".

       

      Міна Антоненка не є боєприпасом: ексклюзивні матеріали результатів експертизи
      23 грудня
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      Теги: Новини України Випуск новин Транспорт Державна митна служба Новини Польщі
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