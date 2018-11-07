Итоговый выпуск новостей за 22:00 Требования "евробляхеров". Письмо нардепов БПП к Путину
В итоговом выпуске новостей за 7 ноября по состоянию на 22:00 – под Радой и Кабмином владельцы машин на еврономерах требовали доступной для себя растаможки авто. А именно убрать коэффициент возраста из формулы расчета. Депутаты с БПП в Раде перевоплотились в запорожских казаков и в таком виде стали писать письма Владимиру Путину.
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Источник: 24 канал
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