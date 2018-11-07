Підсумковий випуск новин за 22:00: Вимоги "євробляхерів". Лист нардепів БПП до Путіна
У підсумковому випуску новин за 7 листопада станом на 22:00 – під Радою і Кабміном власники машин на єврономерах вимагали доступного для себе розмитнення авто. А саме прибрати коєфіцієнт віку з формули розрахунку. Депутати з БПП у Раді перевтілилися в запорізьких козаків і в такому вигляді заходилися писати листа Володимиру Путіну.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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