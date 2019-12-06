Итоговый выпуск новостей за 22:00: Укрепление гривны. Опросы о войне на Донбассе
В итоговом выпуске новостей за 6 декабря по состоянию на 22:00 – гривна укрепляется и, наверное, продолжит это делать и на следующей неделе. Новый опрос показал: украинцы считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, однако не на все. А наиболее эффективными мерами для достижения мира украинцы считают восстановление нормальной жизни на освобожденных территориях и международное давление
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