23:55
6 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:09, сегодня
      Вєсті.UA
      20:49, сегодня
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Укрепление гривны. Опросы о войне на Донбассе

      Выпуск новостей 28 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 6 декабря по состоянию на 22:00 – гривна укрепляется и, наверное, продолжит это делать и на следующей неделе. Новый опрос показал: украинцы считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, однако не на все. А наиболее эффективными мерами для достижения мира украинцы считают восстановление нормальной жизни на освобожденных территориях и международное давление

      Также в выпуске:

      Зеленский поздравил военных на фронте.

      "Московское дело": как Кремль выстраивает репрессивную судебную машину для подавления недовольных.

      В США зажигают главные елки.

      Что запрещено делать родителям, которые хотят воспитать психологически сильного ребенка
      сегодня
      930
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Гривна Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:47 Главные новости 6 декабря: 4 погибших при пожаре в Одессе, заявления Зеленского о "Нормандии"
      Наталія Пристанська 75
      сегодня , 22:00 России предстоит пережить много катастроф: анализ доклада Российской академии наук
      Ель Мюрид 801
      сегодня , 21:31 Россия в ПАСЕ и импичмент Трампа: топ международных скандалов 2019 года
      Світлана Попова 57
      сегодня , 20:32 Путину придется соглашаться на условия Зеленского
      Іван Яковина 325
      сегодня , 18:32 Лучшие смартфоны ноября, – рейтинг Техно 24
      Ірина Полицька 130
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук