Итоговый выпуск новостей за 22:00: Укрепление гривны. Опросы о войне на Донбассе

В итоговом выпуске новостей за 6 декабря по состоянию на 22:00 – гривна укрепляется и, наверное, продолжит это делать и на следующей неделе. Новый опрос показал: украинцы считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, однако не на все. А наиболее эффективными мерами для достижения мира украинцы считают восстановление нормальной жизни на освобожденных территориях и международное давление

Также в выпуске: Зеленский поздравил военных на фронте. "Московское дело": как Кремль выстраивает репрессивную судебную машину для подавления недовольных. В США зажигают главные елки.