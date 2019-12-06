Підсумковий випуск новин за 22:00: Зміцнення гривні. Опитування про війну на Донбасі

У підсумковому випуску новин за 6 грудня станом на 22:00 – гривня зміцнюється і, напевно, продовжить це робити і наступного тижня. Нове опитування показало: українці вважають, що заради миру варто погоджуватися на компроміси, однак не на всі. А найбільш ефективними заходами для досягнення миру українці вважають відновлення нормального життя на звільнених територіях і міжнародний тиск на Росію.

Також у випуску: Зеленський привітав військових на фронті. "Московська справа": як Кремль вибудовує репресивну судову машину для придушення невдоволених. У США запалюють головні ялинки.