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      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Зміцнення гривні. Опитування про війну на Донбасі

      Випуск новин 105 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 6 грудня станом на 22:00 – гривня зміцнюється і, напевно, продовжить це робити і наступного тижня. Нове опитування показало: українці вважають, що заради миру варто погоджуватися на компроміси, однак не на всі. А найбільш ефективними заходами для досягнення миру українці вважають відновлення нормального життя на звільнених територіях і міжнародний тиск на Росію.

      Також у випуску:

      Зеленський привітав військових на фронті.

      "Московська справа": як Кремль вибудовує репресивну судову машину для придушення невдоволених.

      У США запалюють головні ялинки.

       

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      6 грудня
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Випуск новин Гривня
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