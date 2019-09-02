Итоговый выпуск новостей за 22:00: Ужасные последствия урагана "Дориан"..Увольнение Матиоса

В итоговом выпуске новостей за 2 сентября по состоянию на 22:00 – мощный ураган "Дориан" пронесся по побережью Багамских островов. Разрушены уже более 13 тысяч домов. Руслан Рябошапка отстранил от должности главного военного прокурора Анатолия Матиос. Согласно приказу, такое решение новый глава ГПУ принял на основании письма министра обороны Украины.

Также в выпуске: В Верховной Раде на 3 сентября запланировали рассмотрение законопроекта об отмене неприкосновенности. За последние сутки на фронте российско-украинской войны погиб один защитник. Украина отказывается от советских привычек и внедряет современные демократические традиции в школах. У берегов Калифорнии загорелся лодка, на борту находилось 30 человек, судьба 25 – неизвестна.

Источник: 24 канал