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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Жахливі наслідки урагану "Доріан". Звільнення Матіоса

      Випуск новин 211 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 2 вересня станом на 22:00 – потужний ураган "Доріан" пронісся узбережжям Багамських островів. Зруйновано вже понад 13 тисяч домівок. Руслан Рябошапка усунув з посади головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Згідно з наказом, таке рішення новий очільник ГПУ ухвалив на підставі листа міністра оборони України.

      Також у випуску:

      У Верховній Раді на 3 вересня запланували розгляд законопроєкту про скасування недоторканності.

      За останню добу на фронті російсько-української війни загинув один захисник.

      Україна відмовляється від радянських звичок і впроваджує сучасні демократичні традиції у школах.

      Біля берегів Каліфорнії загорівся човен, на його борту перебувало 30 людей, доля 25 – не відома.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Стихійні лиха Ураган Доріан Випуск новин Анатолій Матіос
      Джерело: 24 канал
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