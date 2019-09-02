Підсумковий випуск новин за 22:00: Жахливі наслідки урагану "Доріан". Звільнення Матіоса

У підсумковому випуску новин за 2 вересня станом на 22:00 – потужний ураган "Доріан" пронісся узбережжям Багамських островів. Зруйновано вже понад 13 тисяч домівок. Руслан Рябошапка усунув з посади головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Згідно з наказом, таке рішення новий очільник ГПУ ухвалив на підставі листа міністра оборони України.

Також у випуску: У Верховній Раді на 3 вересня запланували розгляд законопроєкту про скасування недоторканності. За останню добу на фронті російсько-української війни загинув один захисник. Україна відмовляється від радянських звичок і впроваджує сучасні демократичні традиції у школах. Біля берегів Каліфорнії загорівся човен, на його борту перебувало 30 людей, доля 25 – не відома.

Джерело: 24 канал