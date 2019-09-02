Підсумковий випуск новин за 22:00: Жахливі наслідки урагану "Доріан". Звільнення Матіоса
У підсумковому випуску новин за 2 вересня станом на 22:00 – потужний ураган "Доріан" пронісся узбережжям Багамських островів. Зруйновано вже понад 13 тисяч домівок. Руслан Рябошапка усунув з посади головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Згідно з наказом, таке рішення новий очільник ГПУ ухвалив на підставі листа міністра оборони України.
Також у випуску:
У Верховній Раді на 3 вересня запланували розгляд законопроєкту про скасування недоторканності.
За останню добу на фронті російсько-української війни загинув один захисник.
Україна відмовляється від радянських звичок і впроваджує сучасні демократичні традиції у школах.
Біля берегів Каліфорнії загорівся човен, на його борту перебувало 30 людей, доля 25 – не відома.
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