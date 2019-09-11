Итоговый выпуск новостей за 22:00: Вероятный роспуск ЦИК. Наказание за незаконное обогащение

В выпуске за 11 сентября по состоянию на 22:00 – Владимир Зеленский решил распустить Центральную избирательную комиссию. Мол, плохо работает и политически ангажированная. Топ-коррупционеров таки будут наказывать, нардепы приняли законопроект в первом чтении. В "Слуге народа" предлагают без уголовного дела конфисковывать имущество у чиновников, которые обогатились на более 200 тысяч гривен.

Также в выпуске: В Калиновке снова взрывы на полигоне. Прокуратура Нидерландов изменила статус Цемаха из свидетеля на подозреваемого в деле сбития боинга MH17. На Ровненщине село страдает от неизвестного налета, местные считают, что виноват во всем завод. Сущенко рассказал, что сотрудники ФСБ пытались его вербовать, а тюремщики склоняли к сотрудничеству. 18 лет назад в США произошли массовые теракты, в результате которых погибли почти 3 тысячи человек.

Источник: 24 канал