23:52
11 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Фильм "Пила" по-русски. Рогозин начал экономить
      Вєсті Кремля
      21:22, сегодня
      Вести.UA: Теплые разговоры Зеленского с Коломойским. Агент Савченко
      Вєсті.UA
      20:06, сегодня
      В каких шокирующих условиях работают в "Киевмедспецтрансе": как огласка повлияла на предприятие
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК APPLE

      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Вероятный роспуск ЦИК. Наказание за незаконное обогащение

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске за 11 сентября по состоянию на 22:00 – Владимир Зеленский решил распустить Центральную избирательную комиссию. Мол, плохо работает и политически ангажированная. Топ-коррупционеров таки будут наказывать, нардепы приняли законопроект в первом чтении. В "Слуге народа" предлагают без уголовного дела конфисковывать имущество у чиновников, которые обогатились на более 200 тысяч гривен.

      Также в выпуске:

      В Калиновке снова взрывы на полигоне.

      Прокуратура Нидерландов изменила статус Цемаха из свидетеля на подозреваемого в деле сбития боинга MH17.

      На Ровненщине село страдает от неизвестного налета, местные считают, что виноват во всем завод.

      Сущенко рассказал, что сотрудники ФСБ пытались его вербовать, а тюремщики склоняли к сотрудничеству.

      18 лет назад в США произошли массовые теракты, в результате которых погибли почти 3 тысячи человек.

      blog_ava
      Аваков держит всех за идиотов, – Шабунин
      сегодня
      1042
      Теги: Законодательство Новости политики Верховная Рада Владимир Зеленский ЦИК Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 11 сентября: наказание за незаконное обогащение и подозреваемый в MH17 Цемах
      сегодня , 22:30 Главные новости 11 сентября: наказание за незаконное обогащение и подозреваемый в MH17 Цемах
      140
      Невыносимая вонь, штурмовики с детства и поиск украинских загранпаспортов: новости Крымнаша
      сегодня , 22:00 Невыносимая вонь, штурмовики с детства и поиск украинских загранпаспортов: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 788
      Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      сегодня , 16:30 Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      221
      Путь шамана: почему Габышев опасен для Путина
      сегодня , 21:38 Путь шамана: почему Габышев опасен для Путина
      Іван Яковина
      Отдых в Греции: лучшие места, которые запомнятся на всю жизнь
      сегодня , 21:01 Отдых в Греции: лучшие места, которые запомнятся на всю жизнь
      Юлія Гілей 149
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук