Итоговый выпуск новостей за 22:00: Вероятный роспуск ЦИК. Наказание за незаконное обогащение
В выпуске за 11 сентября по состоянию на 22:00 – Владимир Зеленский решил распустить Центральную избирательную комиссию. Мол, плохо работает и политически ангажированная. Топ-коррупционеров таки будут наказывать, нардепы приняли законопроект в первом чтении. В "Слуге народа" предлагают без уголовного дела конфисковывать имущество у чиновников, которые обогатились на более 200 тысяч гривен.
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