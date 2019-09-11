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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Можливий розпуск ЦВК. Покарання за незаконне збагачення

      Випуск новин Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 11 вересня станом на 22:00 – Володимир Зеленський вирішив розпустити Центральну виборчу комісію. Мовляв, погано працює і політично заангажована. Топ-корупціонерів таки каратимуть, нардепи ухвалили законопроект у першому читанні. У "Слузі народу" пропонують без кримінальної справи конфісковувати майно у чиновників, які збагатилися на понад 200 тисяч гривень.

      Також у випуску:

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      blog_ava
      У ЦВК відреагували на бажання Зеленського розпустити комісію
      11 вересня
      7330
      Теги: Новини політики Верховна Рада Законодавство Випуск новин ЦВК Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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