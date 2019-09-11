Підсумковий випуск новин за 22:00: Можливий розпуск ЦВК. Покарання за незаконне збагачення

У підсумковому випуску новин за 11 вересня станом на 22:00 – Володимир Зеленський вирішив розпустити Центральну виборчу комісію. Мовляв, погано працює і політично заангажована. Топ-корупціонерів таки каратимуть, нардепи ухвалили законопроект у першому читанні. У "Слузі народу" пропонують без кримінальної справи конфісковувати майно у чиновників, які збагатилися на понад 200 тисяч гривень.

Також у випуску: У Калинівці знову вибухи на полігоні. Прокуратура Нідерландів змінила статус Цемаха зі свідка на підозрюваного у справі збиття боїнгу MH17. На Рівненщині село потерпає від невідомого нальоту, місцеві вважають, що винний у всьому завод. Сущенко розповів, що співробітники ФСБ намагалися його вербувати, а тюремники схиляли до співпраці. 18 років тому у США сталися масові теракти, внаслідок яких загинуло майже 3 тисячі людей.

Джерело: 24 канал