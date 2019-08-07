Итоговый выпуск новостей за 22:00: Встреча Зеленского с Эрдоганом. Провокация оккупантов

В итоговом выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 22:00 – в Турции состоялись переговоры президентов Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана. СБУ не задержала представителей так называемой "ЛНР" в Станице Луганской, потому что оккупанты назвали бы это срывом Минских договоренностей. Такие действия со стороны пророссийских боевиков являются провокацией.

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Источник: 24 канал