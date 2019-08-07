Підсумковий випуск новин за 22:00: Зустріч Зеленського з Ердоганом. Провокація окупантів
У підсумковому випуску новин за 7 серпня станом на 22:00 – у Туреччині відбулися переговори президентів Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана. СБУ не затримала представників так званої "ЛНР" у Станиці Луганській, бо окупанти назвали б це зривом Мінських домовленостей. Такі дії з боку проросійських бойовиків є провокацією.
Також у випуску:
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Офіс Президента планує перезапустити орган, який відповідає за добір суддів – Вищу кваліфікаційну комісію суддів.
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Джерело: 24 канал
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