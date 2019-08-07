Підсумковий випуск новин за 22:00: Зустріч Зеленського з Ердоганом. Провокація окупантів

У підсумковому випуску новин за 7 серпня станом на 22:00 – у Туреччині відбулися переговори президентів Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана. СБУ не затримала представників так званої "ЛНР" у Станиці Луганській, бо окупанти назвали б це зривом Мінських домовленостей. Такі дії з боку проросійських бойовиків є провокацією.

Також у випуску: Ще дві партії хочуть пройти політичний інтенсив, як і народні обранці із провладної партії "Слуга народу". Офіс Президента планує перезапустити орган, який відповідає за добір суддів – Вищу кваліфікаційну комісію суддів. У лікарні на Одещині здетонувала бойова граната: загинули 44-річна жінка та її чоловік. Як Росія виправдовує напад на Україну: у РФ вписали нашу державу до дитячої Конституції.

Джерело: 24 канал