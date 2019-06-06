Итоговый выпуск новостей за 22:00: Задержание агента ФСБ. Признание геноцида Литвой

В итоговом выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 22:00 – контрразведчики задержали в Мариуполе агента российской ФСБ. Мужчина вербовал украинских офицеров и планировал покушение на руководство СБУ. Еще одна демократическая страна признала преступления Советского Союза. Сейм Литвы назвал геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году.

Также в выпуске: Конституционный суд Украины принял решение, что электронное декларирование активистов-антикоррупционников является незаконным. Специализированная прокуратура объявила подозрения о миллионных растратах в "Укроборонпроме". Верховная Рада провалила кадровые подачи Зеленского. Нардепы не поддержали отставку министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и председателя СБУ Василия Грыцака. Военные отреагировали на предложение представителя Украины в Минске Леонида Кучмы, который накануне предложил не стрелять в ответ на Донбассе и снять экономическую блокаду с ОРДЛО.

Источник: 24 канал