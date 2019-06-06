Итоговый выпуск новостей за 22:00: Задержание агента ФСБ. Признание геноцида Литвой
В итоговом выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 22:00 – контрразведчики задержали в Мариуполе агента российской ФСБ. Мужчина вербовал украинских офицеров и планировал покушение на руководство СБУ. Еще одна демократическая страна признала преступления Советского Союза. Сейм Литвы назвал геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году.
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