Підсумковий випуск новин за 22:00: Затримання агента ФСБ. Визнання геноциду Литвою

У підсумковому випуску новин за 6 червня станом на 22:00 – контррозвідники затримали в Маріуполі агента російської ФСБ. Чоловік вербував українських офіцерів і планував замах на керівництво СБУ. Ще одна демократична країна визнала злочини Радянського Союзу. Сейм Литви назвав геноцидом депортацію кримських татар 1944 року.

Також у випуску: Конституційний суд України ухвалив рішення, що електронне декларування активістів-антикорупційників є незаконним. Спеціалізована прокуратура оголосила підозри про мільйонні розтрати в "Укроборонпромі". Верховна Рада провалила кадрові подання Зеленського. Нардепи не підтримали відставку міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака та голови СБУ Василя Грицака. Військові відреагували на пропозицію представника України у Мінську Леоніда Кучми, який напередодні запропонував не стріляти у відповідь на Донбасі та зняти економічну блокаду з ОРДЛО.

Джерело: 24 канал