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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Закон о языке. Встреча Садового и Гриценко

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей от 28 февраля состоянию на 22:00 – во Втором чтении депутаты рассмотрели закон о языке. Сейчас уже внесли две с половиной тысячи поправок. В сети заговорили о том, что единый кандидат в президенты от демократических сил все еще возможен. На это намекнул мэр Львова Андрей Садовый.

      Также в выпуске:

      Трое депутатов-еврооптимистов Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко написали заявление о выходе из фракции "БПП".

      Парламентарии решили не создавать отдельную ВСК, чтобы проверить факты хищения в оборонной сфере.

      Лондонский суд арестовал имения украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

      Украина почти в тысячу раз увеличила экспорт угля из Беларуси.

      Дональд Трамп и Ким Чен Ын не подписали соглашение о ядерном разоружении Северной Кореи.

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      Теги: Новости Украины Законодательство Анатолий Гриценко Андрей Садовой Украинский язык Выпуск новостей Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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