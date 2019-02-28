Итоговый выпуск новостей за 22:00: Закон о языке. Встреча Садового и Гриценко

В итоговом выпуске новостей от 28 февраля состоянию на 22:00 – во Втором чтении депутаты рассмотрели закон о языке. Сейчас уже внесли две с половиной тысячи поправок. В сети заговорили о том, что единый кандидат в президенты от демократических сил все еще возможен. На это намекнул мэр Львова Андрей Садовый.

Также в выпуске: Трое депутатов-еврооптимистов Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко написали заявление о выходе из фракции "БПП". Парламентарии решили не создавать отдельную ВСК, чтобы проверить факты хищения в оборонной сфере. Лондонский суд арестовал имения украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Украина почти в тысячу раз увеличила экспорт угля из Беларуси. Дональд Трамп и Ким Чен Ын не подписали соглашение о ядерном разоружении Северной Кореи. Украина не будет выплачивать компенсацию за отказ участвовать в Евровидении.