Підсумковий випуск новин за 22:00: Закон про мову. Зустріч Садового та Гриценка

У підсумковому випуску новин за 28 лютого станом на 22:00 – у Другому читання депутати розглянули закон про мову. Наразі вже внесли дві з половиною тисячі правок. У мережі заговорили про те, що єдиний кандидат у президенти від демократичних сил усе ще можливий. На це натякнув мер Львова Андрій Садовий.

Також у випуску: Троє депутатів-єврооптимістів Мустафа Найєм, Світлана Заліщук і Сергій Лещенко написали заяву про вихід із фракції "БПП". Парламентарі вирішили не створювати окрему ТСК, щоб перевірити факти розкрадання в оборонній сфері. Лондонський суд арештував маєтки українського олігарха Дмитра Фірташа. Україна майже в тисячу разів збільшила експорт вугілля з Білорусі. Дональд Трамп та Кім Чен Ин не підписали угоду щодо ядерного роззброєння Північної Кореї. Україна не буде виплачувати компенсацію через відмову брати участь у Євробаченні.