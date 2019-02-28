Підсумковий випуск новин за 22:00: Закон про мову. Зустріч Садового та Гриценка
У підсумковому випуску новин за 28 лютого станом на 22:00 – у Другому читання депутати розглянули закон про мову. Наразі вже внесли дві з половиною тисячі правок. У мережі заговорили про те, що єдиний кандидат у президенти від демократичних сил усе ще можливий. На це натякнув мер Львова Андрій Садовий.
Також у випуску:
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