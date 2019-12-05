Итоговый выпуск новостей за 22:00: Зеленский попал на обложку журнала. Избирательный кодекс
В итоговом выпуске новостей за 5 декабря по состоянию на 22:00 – впервые президент Украины попал на обложку известного американского журнала Time. Номер с Владимиром Зеленским появится в продаже уже со следующего месяца. Верховная Рада отменила так называемые "площадки Яценко" – они зарабатывали на посредничестве между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества.
Также в выпуске:
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В Одессе во время поисковой операции в сгоревшем колледже обнаружили тело женщины. Неизвестной остается судьба еще 13 человек.
Во Франции железнодорожники, учителя, врачи, авиадиспетчеры и работники сферы энергетики бастуют по всей стране. Причиной протеста стала радикальная пенсионная реформа – одно из предвыборных обещаний Эмануэля Макрона.
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