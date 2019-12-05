Итоговый выпуск новостей за 22:00: Зеленский попал на обложку журнала. Избирательный кодекс

В итоговом выпуске новостей за 5 декабря по состоянию на 22:00 – впервые президент Украины попал на обложку известного американского журнала Time. Номер с Владимиром Зеленским появится в продаже уже со следующего месяца. Верховная Рада отменила так называемые "площадки Яценко" – они зарабатывали на посредничестве между оценщиком имущества и электронной базой Фонда госимущества.

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