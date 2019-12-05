Підсумковий випуск новин за 22:00: Зеленський потрапив на обкладинку журналу. Виборчий кодекс

У підсумковому випуску новин за 5 грудня станом на 22:00 – уперше президент України потрапив на обкладинку відомого американського журналу Time. Номер із Володимиром Зеленським з'явиться у продажу вже з наступного місяця. Верховна Рада скасувала так звані "майданчики Яценка" – вони заробляли на посередництві між оцінщиками майна та електронною базою Фонду держмайна.

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Російський гурт "Воровайкі" анонсував концерти у Харкові, Одесі, Миколаєві та Києві. У своїх піснях вони називають українців хохлами та погрожують захопити Одесу.

В Одесі під час пошукової операції в згорілому коледжі виявили тіло жінки. Невідомою залишається доля ще 13 людей.

У Франції залізничники, вчителі, лікарі, авіадиспетчери та працівники сфери енергетики страйкують по всій країні. Причиною протесту стала радикальна пенсійна реформа – одна з передвиборчих обіцянок Емануеля Макрона.