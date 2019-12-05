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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Зеленський потрапив на обкладинку журналу. Виборчий кодекс

      Випуск новин 128 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 5 грудня станом на 22:00 – уперше президент України потрапив на обкладинку відомого американського журналу Time. Номер із Володимиром Зеленським з'явиться у продажу вже з наступного місяця. Верховна Рада скасувала так звані "майданчики Яценка" – вони заробляли на посередництві між оцінщиками майна та електронною базою Фонду держмайна.

      Також у випуску:

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Випуск новин
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