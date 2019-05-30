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      Итоговый выпуск новостей за 22:00: Зеленский созывает СНБО. Авиакатастрофа на Ровненщине

      Выпуск новостей 83 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 22:00 – Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. Причиной тому стала авария в шахте на Львовщине, в результате которого погибли двое горняков. Заседание назначили на 31 мая на 15:00. На Ровненщине упал и загорелся военный вертолет Ми-8. Погибли четверо членов экипажа.

      Также в выпуске:

      Парламентарии провалили голосование за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

      В Украине стартовал информационный проект "Ремень или вскрытие".

      На Львовском медиафоруме выбрали лучшего журналиста.

      В Будапеште на реке перевернулся прогулочный катер, погибли семь пассажиров и один член экипажа.

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      Теги: Новости Украины Ровно авиация СНБО Владимир Зеленский Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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