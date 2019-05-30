Підсумковий випуск новин за 22:00: Зеленський скликає РНБО. Авіакатастрофа на Рівненщині
У підсумковому випуску новин за 30 травня станом на 22:00 – Володимир Зеленський скликав засідання РНБО. Причиною тому стала аварія у шахті на Львівщині, внаслідок якої загинули двоє гірників. Засідання призначили на 31 травня на 15:00. На Рівненщині впав і загорівся військовий гвинтокрил Мі-8. Загинули четверо членів екіпажу.
Також у випуску:
Парламентарі провалили голосування за відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
В Україні стартував інформаційний проект "Ремінь або розтин".
На Львівському медіафорумі обрали найкращого журналіста.
У Будапешті на річці перекинувся прогулянковий катер, загинуло семеро пасажирів та один член екіпажу.
Джерело: 24 канал
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