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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Зеленський скликає РНБО. Авіакатастрофа на Рівненщині

      Випуск новин 81 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 30 травня станом на 22:00 – Володимир Зеленський скликав засідання РНБО. Причиною тому стала аварія у шахті на Львівщині, внаслідок якої загинули двоє гірників. Засідання призначили на 31 травня на 15:00. На Рівненщині впав і загорівся військовий гвинтокрил Мі-8. Загинули четверо членів екіпажу.

      Також у випуску:

      Парламентарі провалили голосування за відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

      В Україні стартував інформаційний проект "Ремінь або розтин".

      На Львівському медіафорумі обрали найкращого журналіста. 

      У Будапешті на річці перекинувся прогулянковий катер, загинуло семеро пасажирів та один член екіпажу.

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      Теги: Випуск новин Новини України Володимир Зеленський РНБО авіація Рівне
      Джерело: 24 канал
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