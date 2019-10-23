23:49
23 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Криминальный рекорд Кадырова. РПЦ-шоу
      Вєсті Кремля
      21:26, сегодня
      Вести.UA: Детектор лжи для "слуг народа". Падение Матиоса
      Вєсті.UA
      19:36, сегодня
      Почему Шулявский мост никак не могут достроить и куда делись миллионы: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Богдан о деле "Приватбанка". Похищение младенца

      45 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 22:00 – возвращать "Приватбанк" бывшим владельцам нет оснований. Заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан во время встречи с послами G7. На Киевщине после многочасовых поисков нашли похищенное дитя. Неизвестная женщина прямо посреди белого дня сбежала с 3-месячным ребенком.

      Также в выпуске:

      Антикоррупционная прокуратура и НАБУ взялись за депутатов президентской фракции.

      В Великобритании обнаружили грузовик, заполненный человеческими телами.

      Вчера в центре столицы неподалеку от паба произошел взрыв, который унес жизни двух людей: ветерана АТО и его друга.

      В Лисичанске наконец подали воду. Местный водоканал подсоединили к электроэнергии.

      blog_ava
      Почему нельзя жечь листья и траву и какое за это наказание?
      сегодня
      2642
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Выпуск новостей Приватбанк Андрей Богдан
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Дубинский прошел детектор лжи: главные тезисы
      сегодня , 23:00 Дубинский прошел детектор лжи: главные тезисы
      Ірина Кошанська 427
      Главный миньон Трампа сознался в "украинском грехе"
      сегодня , 23:00 Главный миньон Трампа сознался в "украинском грехе"
      Іван Яковина 62
      Главные новости 23 октября: Дубинский, Арахамия и полиграф, похищение ребенка в Киеве
      сегодня , 22:35 Главные новости 23 октября: Дубинский, Арахамия и полиграф, похищение ребенка в Киеве
      Емал Набі 62
      Украинская реальность VS российская: Кремль ждет не переговоров
      сегодня , 22:30 Украинская реальность VS российская: Кремль ждет не переговоров
      Павло Казарін 126
      Детектор лжи не панацея, или Как правильно проверять "слуг" на взяточничество
      сегодня , 22:00 Детектор лжи не панацея, или Как правильно проверять "слуг" на взяточничество
      Юрій Бутусов 466
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук