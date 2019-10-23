Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Богдан о деле "Приватбанка". Похищение младенца
В итоговом выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 22:00 – возвращать "Приватбанк" бывшим владельцам нет оснований. Заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан во время встречи с послами G7. На Киевщине после многочасовых поисков нашли похищенное дитя. Неизвестная женщина прямо посреди белого дня сбежала с 3-месячным ребенком.
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