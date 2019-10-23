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      "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Богдан про справу "Приватбанку". Викрадення немовля

      Випуск новин 67 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 23 жовтня станом на 22:00 – повертати "Приватбанк" колишнім власникам немає підстав. Заявив голова Офісу Президента України Андрій Богдан під час зустрічі з послами G7. На Київщині після кількагодинних пошуків знайшли викрадене немовля. Невідома жінка просто посеред білого дня втекла з 3-місячної дитиною.

      Також у випуску:

      Антикорупційна прокуратура і НАБУ взялися за депутатів президентської фракції.

      У Великій Британії виявили вантажівку, заповнену людськими тілами. 

      Вчора у середмісті столиці неподалік пабу стався вибух, який забрав життя двох людей: ветерана АТО і його друга.

      У Лисичанську нарешті подали воду. Місцевий водоканал під'єднали до електроенергії.

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Випуск новин Андрій Богдан Приватбанк
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