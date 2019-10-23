Підсумковий випуск новин за 22:00: Богдан про справу "Приватбанку". Викрадення немовля

У підсумковому випуску новин за 23 жовтня станом на 22:00 – повертати "Приватбанк" колишнім власникам немає підстав. Заявив голова Офісу Президента України Андрій Богдан під час зустрічі з послами G7. На Київщині після кількагодинних пошуків знайшли викрадене немовля. Невідома жінка просто посеред білого дня втекла з 3-місячної дитиною.

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Вчора у середмісті столиці неподалік пабу стався вибух, який забрав життя двох людей: ветерана АТО і його друга.

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