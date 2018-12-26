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      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
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      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Циклон в Украине. Окончание военного положения

      Выпуск новостей 60 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 22:00 – километровые пробки, сотни машин в снежных ловушках, обесточенные дома и вынужденные каникулы в школах – циклон Тете активно бушует в Украине. Военное положение официально завершилось. За эти тридцать дней, пока длился особый режим, на въездах в города появились блокпосты, а резервистов созвали на сборы.

      Также в выпуске:

      В Кремле расширили список санкций против украинцев.

      На острове в Сицилии проснулся вулкан Этна.

      Во Львове возобновили работу праздничные ярмарки.

      Теги: Военное положение в Украине Непогода в Украине Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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