Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Циклон в Украине. Окончание военного положения

В итоговом выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 22:00 – километровые пробки, сотни машин в снежных ловушках, обесточенные дома и вынужденные каникулы в школах – циклон Тете активно бушует в Украине. Военное положение официально завершилось. За эти тридцать дней, пока длился особый режим, на въездах в города появились блокпосты, а резервистов созвали на сборы.

Также в выпуске: В Кремле расширили список санкций против украинцев. На острове в Сицилии проснулся вулкан Этна. Во Львове возобновили работу праздничные ярмарки.