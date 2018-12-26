Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Циклон в Украине. Окончание военного положения
В итоговом выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 22:00 – километровые пробки, сотни машин в снежных ловушках, обесточенные дома и вынужденные каникулы в школах – циклон Тете активно бушует в Украине. Военное положение официально завершилось. За эти тридцать дней, пока длился особый режим, на въездах в города появились блокпосты, а резервистов созвали на сборы.
Также в выпуске:
В Кремле расширили список санкций против украинцев.
На острове в Сицилии проснулся вулкан Этна.
Во Львове возобновили работу праздничные ярмарки.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии