Підсумковий випуск новин за 22:00: Циклон в Україні. Кінець воєнного стану

У підсумковому випуску новин за 26 грудня станом на 22:00 – кілометрові затори, сотні автівок у снігових пастках, знеструмлені оселі та вимушені канікули у школах – циклон Тете активно вирує Україною. Воєнний стан офіційно завершився. За ці тридцять днів, поки тривав особливий режим, на в'їздах у міста з'явилися блок-пости, а резервістів скликали на збори.

Також у випуску: У Кремлі розширили список санкцій проти українців. На острові у Сицилії прокинувся вулкан Етна. У Львові відновили роботу святкові ярмарки.