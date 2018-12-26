Підсумковий випуск новин за 22:00: Циклон в Україні. Кінець воєнного стану
У підсумковому випуску новин за 26 грудня станом на 22:00 – кілометрові затори, сотні автівок у снігових пастках, знеструмлені оселі та вимушені канікули у школах – циклон Тете активно вирує Україною. Воєнний стан офіційно завершився. За ці тридцять днів, поки тривав особливий режим, на в'їздах у міста з'явилися блок-пости, а резервістів скликали на збори.
Також у випуску:
У Кремлі розширили список санкцій проти українців.
На острові у Сицилії прокинувся вулкан Етна.
У Львові відновили роботу святкові ярмарки.
Джерело: 24 канал
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