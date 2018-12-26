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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Циклон в Україні. Кінець воєнного стану

      Випуск новин 121 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 26 грудня станом на 22:00 – кілометрові затори, сотні автівок у снігових пастках, знеструмлені оселі та вимушені канікули у школах – циклон Тете активно вирує Україною. Воєнний стан офіційно завершився. За ці тридцять днів, поки тривав особливий режим, на в'їздах у міста з'явилися блок-пости, а резервістів скликали на збори.

      Також у випуску:

      У Кремлі розширили список санкцій проти українців.

      На острові у Сицилії прокинувся вулкан Етна.

      У Львові відновили роботу святкові ярмарки.

      Теги: Воєнний стан в Україні Випуск новин Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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