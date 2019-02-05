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      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
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      УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: дело Медведчука. Отстранение Супрун

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 22:00 – Генпрокуратура открыла дело на Виктора Медведчука за возможную государственную измену и сепаратизм. Окружной административный суд Киева частично принял решение об отстранении Ульяны Супрун с должности министра здравоохранения.

      Также в выпуске:

      В течение первого месяца предвыборной кампании правоохранители зафиксировали уже 600 нарушений.

      Как кандидаты в президенты манипулируют избирателями.

      5 февраля мир празднует Новый год по китайскому календарю

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      Теги: Виктор Медведчук Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун СБУ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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