Итоговый выпуск новостей за 22: 00: дело Медведчука. Отстранение Супрун
В итоговом выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 22:00 – Генпрокуратура открыла дело на Виктора Медведчука за возможную государственную измену и сепаратизм. Окружной административный суд Киева частично принял решение об отстранении Ульяны Супрун с должности министра здравоохранения.
Также в выпуске:
В течение первого месяца предвыборной кампании правоохранители зафиксировали уже 600 нарушений.
Как кандидаты в президенты манипулируют избирателями.
5 февраля мир празднует Новый год по китайскому календарю
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии