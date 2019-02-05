Итоговый выпуск новостей за 22: 00: дело Медведчука. Отстранение Супрун

В итоговом выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 22:00 – Генпрокуратура открыла дело на Виктора Медведчука за возможную государственную измену и сепаратизм. Окружной административный суд Киева частично принял решение об отстранении Ульяны Супрун с должности министра здравоохранения.

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