Підсумковий випуск новин за 22:00: Справа Медведчука. Відсторонення Супрун
У підсумковому випуску новин за 5 лютого станом на 22:00 – Генпрокуратура відкрила справу на Віктора Медведчука через можливу державну зраду та сепаратизм. Окружний адміністративний суд Києва частково ухвалив рішення про відсторонення Уляни Супрун з посади міністра охорони здоров'я.
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Джерело: 24 канал
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