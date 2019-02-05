Підсумковий випуск новин за 22:00: Справа Медведчука. Відсторонення Супрун

У підсумковому випуску новин за 5 лютого станом на 22:00 – Генпрокуратура відкрила справу на Віктора Медведчука через можливу державну зраду та сепаратизм. Окружний адміністративний суд Києва частково ухвалив рішення про відсторонення Уляни Супрун з посади міністра охорони здоров'я.

Також у випуску: Впродовж першого місяця передвиборчої кампанії правоохоронці зафіксували вже 600 порушень. Як кандидати у президенти маніпулюють виборцями. 5 лютого світ святкує Новий рік за китайським календарем