Итоговый выпуск новостей за 22: 00: дело судьи-предателя. Объединение оппозиционных депутатов
В итоговом выпуске за 10 декабря, по состоянию на 22:00 – Верховный суд Украины восстановил в должности крымского судью Валерия Чернобука, которого подозревают в государственной измене. Главной причиной такого решения стало то, что депутаты нарушили процедуру его увольнения. Оппозиционные силы начали процесс объединения: Виктор Чумак поддержал Анатолия Гриценко как кандидата в президенты.
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Источник: 24 канал
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