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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: дело судьи-предателя. Объединение оппозиционных депутатов

      Выпуск новостей 39 Читати новину українською

      В итоговом выпуске за 10 декабря, по состоянию на 22:00 – Верховный суд Украины восстановил в должности крымского судью Валерия Чернобука, которого подозревают в государственной измене. Главной причиной такого решения стало то, что депутаты нарушили процедуру его увольнения. Оппозиционные силы начали процесс объединения: Виктор Чумак поддержал Анатолия Гриценко как кандидата в президенты.

      Также в выпуске:

      Шевченковский районный суд Киева внес как доказательство флешку с документами против Мартыненко.

      Из-за аварийной посадки белорусского самолета в Борисполе пассажиры приземлились в разных уголках Украины.

      Во время протестов "желтых жилетов" во Франции пострадал украинский культурный дом.

       

      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Судьи Выпуск новостей Виктор Чумак Анатолий Гриценко Объединение оппозиции
      Источник: 24 канал
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