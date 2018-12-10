Підсумковий випуск новин за 22:00: Справа судді-зрадника. Об'єднання опозиційних депутатів
У підсумковому випуску за 10 грудня станом на 22:00 – Верховний суд України поновив на посаді кримського суддю Валерія Чорнобука, якого підозрюють у державній зраді. Головною причиною такого рішення стало те, що депутати порушили процедуру його звільнення. Опозиційні сили розпочали процес об'єднання: Віктор Чумак підтримав Анатолія Гриценка як кандидата у президенти.
Також у випуску:
Шевченківський районний суд Києва вніс як доказ флешку з документами проти Мартиненка.
Через аварійну посадку білоруського літака у Борисполі пасажири приземлилися у різних куточках України.
Під час протестів "жовтих жилетів" у Франції постраждав український культурний дім.
Джерело: 24 канал
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