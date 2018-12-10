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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Справа судді-зрадника. Об'єднання опозиційних депутатів

      Випуск новин 80 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску за 10 грудня станом на 22:00 – Верховний суд України поновив на посаді кримського суддю Валерія Чорнобука, якого підозрюють у державній зраді. Головною причиною такого рішення стало те, що депутати порушили процедуру його звільнення. Опозиційні сили розпочали процес об'єднання: Віктор Чумак підтримав Анатолія Гриценка як кандидата у президенти.

      Також у випуску:

      Шевченківський районний суд Києва вніс як доказ флешку з документами проти Мартиненка.

      Через аварійну посадку білоруського літака у Борисполі пасажири приземлилися у різних куточках України. 

      Під час протестів "жовтих жилетів" у Франції постраждав український культурний дім.

       

      Теги: Новини України Випуск новин Судді Президентські вибори 2019 Об'єдання опозиції Анатолій Гриценко Віктор Чумак
      Джерело: 24 канал
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