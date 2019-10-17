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      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Голодовка Гладковского. Как защититься от Мендель

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 17 октября по состоянию на 22:00 – Олег Гладковский объявил голодовку "в знак протеста против произвола правоохранительных органов". Об этом сообщается на сайте корпорации "Богдан", владельцем которой является Гладковский. На журналистов нападают заказные убийцы и депутаты, а иногда толкает или сдерживает даже пресс-секретарь президента.

      Также в выпуске:

      Сутки на передовой, к счастью, прошли без потерь, однако оккупанты продолжают стрелять почти по всей линии фронта, используя запрещенные минометы.

      "Президент моцарелла", – так Дональд Трамп назвал своего коллегу президента Италии Серджио Маттареллу во время официальной пресс-конференции в Вашингтоне.

      Протестное настроение, которое перерастает в агрессивный бунт. Четвертые сутки в Барселоне продолжаются беспорядки.

      blog_ava
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      Теги: Юлия Мендель Олег Гладковский Новости Украины Выпуск новостей
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