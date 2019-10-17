Итоговый выпуск новостей за 22: 00: Голодовка Гладковского. Как защититься от Мендель

В итоговом выпуске новостей за 17 октября по состоянию на 22:00 – Олег Гладковский объявил голодовку "в знак протеста против произвола правоохранительных органов". Об этом сообщается на сайте корпорации "Богдан", владельцем которой является Гладковский. На журналистов нападают заказные убийцы и депутаты, а иногда толкает или сдерживает даже пресс-секретарь президента.

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"Президент моцарелла", – так Дональд Трамп назвал своего коллегу президента Италии Серджио Маттареллу во время официальной пресс-конференции в Вашингтоне.

Протестное настроение, которое перерастает в агрессивный бунт. Четвертые сутки в Барселоне продолжаются беспорядки.