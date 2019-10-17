Підсумковий випуск новин за 22:00: Голодування Гладковського. Як захиститись від Мендель

У підсумковому випуску новин за 17 жовтня станом на 22:00 – Олег Гладковський оголосив голодування "на знак протесту проти свавілля правоохоронних органів". Про це повідомляється на сайті корпорації "Богдан", власником якої є Гладковський. На журналістів нападають замовні вбивці й депутати, а іноді штовхає чи то стримує навіть прес секретарка президента. Як захиститись від Мендель – прості поради.

Також у випуску: Доба на передовій, на щастя, минула без втрат, проте окупанти продовжують стріляти майже по всій лінії фронту, використовуючи заборонені міномети. "Президент моцарела", – так Дональд Трамп назвав свого колегу президента Італії Серджіо Маттареллу під час офіційної пресконференції у Вашингтоні. Протестний настрій, який переростає в агресивний бунт. Четверту добу у Барселоні тривають безлади.