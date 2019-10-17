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      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА
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      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Голодування Гладковського. Як захиститись від Мендель

      Випуск новин 230 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 17 жовтня станом на 22:00 – Олег Гладковський оголосив голодування "на знак протесту проти свавілля правоохоронних органів". Про це повідомляється на сайті корпорації "Богдан", власником якої є Гладковський. На журналістів нападають замовні вбивці й депутати, а іноді штовхає чи то стримує навіть прес секретарка президента. Як захиститись від Мендель – прості поради.

      Також у випуску:

      Доба на передовій, на щастя, минула без втрат, проте окупанти продовжують стріляти майже по всій лінії фронту, використовуючи заборонені міномети.

      "Президент моцарела", – так Дональд Трамп назвав свого колегу президента Італії Серджіо Маттареллу під час офіційної пресконференції у Вашингтоні.

      Протестний настрій, який переростає в агресивний бунт. Четверту добу у Барселоні тривають безлади.

      blog_ava
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      17 жовтня
      3966
      Теги: Новини України Олег Гладковський Випуск новин Юлія Мендель
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